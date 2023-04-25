Количество субъектов МСБ увеличилось на 36,6% в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Развитие в Жамбылской области Национального проекта по развитию предпринимательства и участие в нем женщин обсудили в Таразе, на заседании совета деловых женщин при региональной палате предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В обсуждении принял участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, подчеркнувший вклад представительниц прекрасного пола в развитие предпринимательства, различных отраслей экономики области.

«Женское предпринимательство вносит большой вклад в развитие экономики и предпринимательства нашего региона. Ежегодно увеличивается количество предпринимательниц, которые принимают участие в региональном конкурсе «Лучший товар Казахстана», и важно продолжать работу в этом направлении», - сказал глава региона.

Отмечая особую роль Ассоциации деловых женщин, аким области напомнил, что на сегодняшний день количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Жамбылской области составило 100 566, что на 36,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Половину из этих предприятий возглавляют женщины. Численность работников, занятых на субъектах МСП, возглавляемых женщинами, составляет 48 тысяч человек - 30 процентов от общего количества», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Депутат областного маслихата, председатель областного Совета деловых женщин Айгуль Акчалова доложила об итогах работы центра развития женского предпринимательства при палате предпринимателей.

«544 женщины получили консультации по развитию бизнеса, 10 компаний прошли оценку по разработке стратегии развития бизнеса, 449 женщин прошли специальные мастер-классы, тренинги. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы в регионе реализуется 9 207 проектов. В 2022 году профинансировано 4 143 проекта на сумму 44,3 млрд тенге. На сегодняшний день число женщин-предпринимателей, получивших гранты и кредиты, достигло 5 156», - отметила Айгуль Акчалова.

В ходе встречи было высказано несколько предложений, касающихся поддержки начинающих предпринимателей, повышения эффективности государственных грантов, реализации имиджевых проектов, развития туризма и дополнительного образования.

Аким области Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что все предложения будут изучены и поручил ответственным лицам активизировать работу по развитию социального предпринимательства, разъяснению государственных программ в селах.

Кроме того, глава региона отметил необходимость усиления мер по оказанию организационной, методической, консультационной и информационной помощи начинающим предпринимателям.

По информации облуправления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы направлен на обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства. Это развитие малого бизнеса в целях повышения занятости населения, опора на средний бизнес, что является драйвером диверсификации отраслей экономики. Это и комплексное развитие конкуренции, создающее равные условия для субъектов предпринимательства.

В Жамбылской области из основных 10 индикаторов Национального проекта два закреплены за облуправлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития, четыре - за облуправлением координации занятости и социальных программ, остальные четыре - за областным управлением туризма.

«Для достижения одного из индикаторов, необходимо было довести количество субъектов предпринимательства, получивших меры финансовой поддержки, до 282. План перевыполнен - профинансирован 871 проект на сумму 21,6 млрд тенге», - сообщил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияр Сейсебаев.

«Важно наращивать темпы роста в секторах экономики, обеспечить исполнение показателей, установленных в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 - 2025 годы. Для повышения доходов населения, обеспечения занятости крайне важно реализовать задачи по развитию экономики области с использованием всех мер господдержки. Необходимо усиленно привлекать инвестиции, вести разъяснительную работу на местах, чтобы местные предприниматели знали об оказываемых государством мерах поддержки»,- резюмировал Нуржан Нуржигитов.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 августа т.г. в Казахстане в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы мерами содействия занятости охвачены 325,1 тысячи человек. 259,4 тысячи человек были трудоустроены, из них 155,3 тысячи – на постоянную работу.



