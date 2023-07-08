Количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области выросло количество субъектов малого и среднего бизнеса. Также регион улучшил свои позиции по рейтингу легкости ведения бизнеса. Об этом говорили на аппаратном совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления предпринимательства, количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса в регионе увеличилось на 21,5% и составило 97,1 тысячи единиц, количество действующих увеличилось до 87,8 тысячи единиц. В 2022 году субъектами МСБ было произведено продукции на сумму 1,8 трлн тенге, рост составил 107,8%. В малом и среднем бизнесе в регионе сегодня занято 182 тысячи человек. Согласно рейтинга легкости ведения бизнеса, проводимого высшей Аудиторской палатой РК, Актюбинская область занимает 2-е место, что лучше на 11 пунктов по сравнению с 2020 годом.

По результатам анонимного опроса, регион входит в тройку лучших по эффективности местных исполнительных органов. Также 2 года подряд Актюбинская область лидирует в разрезе регионов по количеству предпринимателей, получивших поддержку. В 2022 году из государственного бюджета в рамках Нацпроекта было выделено 11,3 млрд тенге, что позволило поддержать 4549 бизнес проектов. Управление предпринимательства Актюбинской области прогнозирует дальнейший рост количества субъектов бизнеса, в том числе благодаря реализации региональной программы по кредитованию предпринимателей моногорода Хромтау за счет средств областного бюджета, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «ТНК Казхром». Общий объем финансирования составил 2 млрд тенге. На сегодняшний день уже одобрено 25 проектов на сумму 571,7 млн тенге. В рамках работы по улучшению бизнес климата региональной палатой предпринимателей «Атамекен» принимаются меры по снижению административных барьеров, защите прав предпринимателей. Центром обслуживания предпринимателей, действующим при РПП оказано 695 услуг, предоставлено 6602 консультации для 1690 субъектов бизнеса и потенциальных предпринимателей. Кроме того, был обсужден ход реализации проекта «Ауыл аманаты». Всего на сегодня жителями области было подано 1422 заявки на участие в «Ауыл аманаты» на сумму 6,5 млрд тенге. 1127 проектов на сумму 4,5 млрд тенге уже получили одобрение. В числе лидеров по участию в проекте – Мартукский, Хромтауский, Каргалинский и Кобдинский районы. 315сельских семей воспользовались товарным кредитованием, получив 195 лошадей, 1056 голов КРС, 2709 МРС. В регионе с начала старта проекта было создано 54 СПК. В завершение совещания аким области Ералы Тугжанов поручил не снижать темпов реализации «Ауыл аманаты».