Количество субъектов малого бизнеса увеличилось на 10,6% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трехлетний мораторий на проверки малого и среднего предпринимательства помог существенно увеличить количество субъектов бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала действия моратория количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 10,6 % (более 140 тыс. субъектов). Учитывая изложенное, полагаем, что трехлетний мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства является действенной мерой по защите бизнеса от вмешательства государственных органов в их деятельность», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также напомнил, что в соответствии с принятым 30 декабря 2021 года Законом по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности (далее – Закон) законодательно закреплена норма по автоматизации системы управления рисками при формировании графиков проведения проверок и профилактического контроля, которая вводится в действие с 1 января 2023 года.

Согласно этой норме, при отсутствии автоматизации, допускается осуществление контроля только в отношении 5% от общего количества субъектов контроля. Кроме того, в целях качественной реализации норм Закона в настоящее время разрабатывается Дорожная карта по автоматизации системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса.

«Для эффективного планирования организации контрольных мероприятий Законом закреплена обязанность контролирующих государственных органов проводить профилактический контроль без посещения субъектов предпринимательства и только после этого проводить профилактический контроль с посещением. Вопросы организации качественного рассмотрения жалоб и обращений предпринимателей на действия должностных лиц урегулированы Административным процедурно-процессуальным кодексом, в соответствии с которым задачей государственного органа, рассматривающего жалобу либо обращение, является справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение административных дел для эффективной защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных интересов юридических лиц в публично-правовых отношениях, которые не допускают наступления подобного рода негативных ситуаций», - добавил глава Кабмина.

Фото из открытых источников