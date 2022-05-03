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    Количество субъектов малого бизнеса увеличилось на 10,6% в Казахстане

    3 Мая 2022, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трехлетний мораторий на проверки малого и среднего предпринимательства помог существенно увеличить количество субъектов бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала действия моратория количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 10,6 % (более 140 тыс. субъектов). Учитывая изложенное, полагаем, что трехлетний мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства является действенной мерой по защите бизнеса от вмешательства государственных органов в их деятельность», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также напомнил, что в соответствии с принятым 30 декабря 2021 года Законом по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности (далее – Закон) законодательно закреплена норма по автоматизации системы управления рисками при формировании графиков проведения проверок и профилактического контроля, которая вводится в действие с 1 января 2023 года.

    Согласно этой норме, при отсутствии автоматизации, допускается осуществление контроля только в отношении 5% от общего количества субъектов контроля. Кроме того, в целях качественной реализации норм Закона в настоящее время разрабатывается Дорожная карта по автоматизации системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса.

    «Для эффективного планирования организации контрольных мероприятий Законом закреплена обязанность контролирующих государственных органов проводить профилактический контроль без посещения субъектов предпринимательства и только после этого проводить профилактический контроль с посещением. Вопросы организации качественного рассмотрения жалоб и обращений предпринимателей на действия должностных лиц урегулированы Административным процедурно-процессуальным кодексом, в соответствии с которым задачей государственного органа, рассматривающего жалобу либо обращение, является справедливое, беспристрастное и своевременное разрешение административных дел для эффективной защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных интересов юридических лиц в публично-правовых отношениях, которые не допускают наступления подобного рода негативных ситуаций», - добавил глава Кабмина.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Бизнес Сенат Экономика
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