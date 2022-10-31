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    Количество специализированных школ увеличилось в Казахстане до 134

    31 Октября 2022, 09:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала учебного года в таких школах обучаются более 72 тысяч школьников. С одаренными детьми работают свыше 8 тысяч педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Специализированные школы есть во всех регионах страны. Чтобы обучаться в них на бесплатной основе, детям достаточно успешно сдать экзамены.

    «Министерство проводит повсеместную работу для поддержки одаренных детей. Работают 134 специализированные школы. Одаренные дети активно участвуют и побеждают на республиканских и международных олимпиадах. В прошлом году более 420 школьников стали призерами и победителями республиканских олимпиад. Педагоги тоже участвуют в различных конкурсах: «Лучший педагог», «Лучшая авторская программа», «Фестиваль педагогических идей», «Талантливый учитель - одаренным детям», - говорит директор республиканского научно-практического центра «Дарын» Ануар Унайбеков.

    Из 134 школ 94 работают по естественно-математическому направлению, 6 – по общественно-гуманитарному, 8 – по многопрофильному, 5 – по военно-спортивному, 6 – по музыкально-эстетическому направлению. Еще 15 школ удостоены имени Абая Кунанбаева. В 95 школах есть условия для проживания детей.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане построят 500 школ нового формата.
    Образование Минпросвещения РК школа
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