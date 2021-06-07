Количество школьных олимпиад почти троекратно увеличилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О количественных и качественных изменениях в организации школьных олимпиад и конкурсов рассказала вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В действующем до 2021 г. перечне олимпиад было 56 олимпиад и конкурсов. Сегодня перечень расширен до 175-ти мероприятий. Увеличено не только количество проводимых соревнований для выявления одаренности в различных направлениях, но и качественные характеристики соревнований», - заверила Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

Вице-министр перечислила эти изменения:

1. Все олимпиады теперь имеют школьные, районные, городские, областные этапы. Это важно для стимулирования детей на каждом этапе. Это важно и с точки зрения поощрения труда педагогов, т.к. результаты будут учитываться при квалификационной оценке их деятельности.

2. Предусмотрены отдельные олимпиады для учащихся начальных классов, для учащихся 5-8 классов, которых в прежнем перечне не было.

3. Предусмотрены отдельные интеллектуальные соревнования для сельских школьников. Они важны, т.к. не всегда есть возможность у сельских школьников конкурировать с городскими школьниками из гимназий, лицеев.

4. Предусмотрены интеллектуальные соревнования для специализированных организаций для одаренных детей. Их уровень обучения более высокий, программы другие, поэтому уровень сложности их заданий также будут соответствующими их уровню.

5. Определены вузовские олимпиады для школьников, целью которых являются привлечение к профессии, замер углубленных знаний для освоения профессий, профориентационная работа.

6. К началу учебного года все организации получат Положения о проведении олимпиад и конкурсов, условия участия, критерий оценивания и сроки их проведения. Это даст возможность системного развития одаренности.

7. База всех участников соревнований и их результаты будут доступны электронно в системе НОБД.

8. Включены конкурсы и олимпиады по вопросам экологии, смарт- технологий, исследовательские конкурсы.