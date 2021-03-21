Количество школьников, заболевших коронавирусом, утроилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что коронавирусом стали болеть молодые люди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заболеваемость помолодела. Если в прошлом году у нас основная часть случаев была, начиная с 1980 года рождения, то в этом году уже с 1990. Удвоилось количество заболевших детей дошкольного возраста. Почти утроилось количество заболевших школьников. (...) Почему мы сегодня оперативно принимаем меры? Для того, чтобы прекратить распространение более жесткими ограничительными мерами», - рассказал в ходе онлайн-брифинга Жандарбек Бекшин.

Также, по словам главного санврача Алматы, наблюдается заполняемость инфекционных стационаров.

«Понятно, что за это время наши инфекционисты научились лечить, принимать адекватные меры. Тем не менее наша задача - остановить распространение, несмотря на его патогенные свойства. Есть японские, датские штаммы, два штамма «калифорния», о которых говорят. Мы на сегодня понимаем, что мы находимся рядом с европейским регионом, российским регионом. Там (в РФ - прим. автора) тоже выявлен мутированный штамм - южноафриканский. Мы работаем по выявлению в первую очередь датского штамма и южноафриканского штаммов, которые возможно появились у нас. Мы должны следить», - добавил Ж. Бекшин.

Ранее главный санврач Алматы рассказал, какие штаммы коронавирусной инфекции исследуют в городе.