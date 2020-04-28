Количество сел с широкополосным доступом к Интернету превысит 5 тысяч до конца года – Аскар Жумагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 5 163 вырастет количество сел с широкополосным доступом к Интернету к концу 2020 года. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

«Жители 118 городов и 4 235 сельских населенных пунктов страны, а это порядка 18 миллионов человек, уже имеют доступ к сети 3G/4G. До конца года количество таких сел с доступом к мобильному ШПД (ш ирокополосный доступ в Интернет - прим.ред.) увеличится до 5 163. Для этого по поручению руководства страны инициированы 2 крупномасштабных проекта, которые реализуют сегодня операторы связи», - сказал Аскар Жумагалиев.

Было отмечено, что первый проект – это строительство оптоволоконных линий связи (ШПД ВОЛС). АО «Казахтелеком» и консорциум в составе АО «Транстелеком» и ТОО «SilkNetCom» должны довести «оптику» в 1 250 сел до конца текущего года. При этом, по состоянию на 20 апреля, «оптика» доведена уже до 637 аулов.

Как отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышебек Есекеев, на сегодня компания подключила к ВОЛС 373 сельских населенных пункта

«Несмотря на жесткие условия чрезвычайного положения и карантинные меры во всех регионах страны, мы идем в соответствии с графиком. Из 828 сел до конца апреля будут охвачены проектом 400 сел, а к концу мая еще порядка 50 населенных пунктов. Прокладка «оптики» сейчас идет сразу в десяти областях Казахстана», - уточнил он.

«В настоящее время подключено 261 село. До 1 июля 2020 года мы подключим еще 168 сел, и данный этап станет завершающим со 100% выполнением всего проекта. Глубоко убежден, несмотря на сложную ситуацию в мире и в Казахстане, связанную с пандемией COVID-19, работа по проекту будет завершена в срок», - сообщил председатель правления АО «Транстелеком» Жанболат Надыров.

Отметим, что строящаяся инфраструктура в рамках этого проекта позволяет реализовывать второй проект, по которому все села, в которых проживает 250 и более человек, будут обеспечены широкополосным доступом в Интернет по технологии 3G/4G. Реализацией этого проекта занимаются совместно три оператора - АО «Кселл», ТОО «Мобайл телеком-сервис», и ТОО «Кар-Тел» в рамках подписанного с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности меморандума. Таким образом, около 600 тыс. сельчан получат доступ к скоростному мобильному Интернету до конца 2020 года.