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    Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане уменьшилось на 3,8% в октябре

    10 Ноября 2022, 11:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В октябре 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 34 336, из них 7 980- по индивидуальным домам и 26 356 - по квартирам в многоквартирных домах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

    По сравнению с сентябрем 2022 года (36 241) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,8%. Лидерами по количеству сделок, по-прежнему, остаются города Алматы (7 133, или 20,7% от общего количества) и Астана (5 670, или 16,5% от общего количества). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 322 (0,9%).

    В сравнении с сентябрем в октябре наибольший рост сделок зарегистрирован в г. Алматы - 12,5%, Западно-Казахстанской - 9,3% и Костанайской областях - 7,1%. Наибольший спад сделок за месяц произошел в Кызылординской (-36,7%) и Туркестанской областях (-17,2%).

    По сравнению с сентябрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 980. Однако квартиры по-прежнему остаются в предпочтении, чем частные дома, всего в октябре по ним совершено 26 356 сделок, это 76,8% от общего количества по сделкам.

    По количеству комнат третий месяц подряд в спросе остаются 1-комнатные квартиры. В октябре их было оформлено 10 515, основная доля продаж приходится на города Алматы и Астана - 55,4%, по 2-комнатным квартирам совершено 9 294 сделки.

    По сравнению с сентябрем 2022 года количество сделок по индивидуальным домам увеличилось только в Северо-Казахстанской (+5) и Костанайской областях (+50), во всех других регионах наблюдается снижение.

    По сравнению с октябрем 2021 года количество сделок уменьшилось на 22,8%. Самое большое снижение наблюдается в Восточно-Казахстанской области (-56,1%), в отрицательной зоне оказались все регионы, кроме города Алматы, где количество сделок по сравнению с октябрем прошлого года, напротив, выросло на 9,1%.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жилье Экономика Статистика
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