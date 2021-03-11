Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Количество сданных в эксплуатацию квартир выросло за год на 22% в Казахстане

    11 Марта 2021, 10:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на непростую кризисную ситуацию в стране и мире, сфера жилищного строительства, приоритетная для благополучия нации, остаётся на пике активности. Так, за 2020 год в Казахстане в эксплуатацию сдали 140,2 тыс. квартир — на 21,2% больше, чем годом ранее. В текущем году позитивная динамика продолжилась: за январь сдано уже 6,8 тыс. квартир, на 22% больше, чем год назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.kz.

    Примечательно, что рост обеспечивают строительные компании: за 2020 год — сразу плюс 36,8%, до 99 тыс. квартир. Индивидуальные застройщики (граждане, строящие дома на собственных земельных участках) сдали всего 41,2 тыс. квартир — на 5,1% меньше, чем год назад. Таким образом, строительные компании ввели в эксплуатацию 7 из 10 квартир.

    Впрочем, печальный опыт обманутых дольщиков показывает, что доверять можно далеко не всем застройщикам. Именно поэтому в стране будет внедрён рейтинг строительных компаний, которые вправе привлекать средства населения. Вопрос крайне актуален, особенно в кризисный период, ведь казахстанцы нередко становятся жертвами мошенников: только за прошедшие 2 года были выявлены 123 недобросовестных застройщика, передаёт слова председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Айдара Арифханова портал primeminister.kz.

    Пока такого рейтинга застройщиков под рукой нет, казахстанцы могут ориентироваться разве что на то, с какими компаниями уже сотрудничают государственные жилищные институты.

    Напомним: рост жилстроя в РК обеспечен, в первую очередь, взрывным ростом ипотечного кредитования, драйвером которого стал именно Отбасы банк. Так, по итогам января текущего года ипотечный портфель казахстанских банков достиг уже 2,4 трлн тенге — сразу на 34,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения: общий рост кредитов экономике за год составил всего 6,7%. Доля ипотеки в кредитовании экономики достигла рекордных 16,5% и продолжает расти. В то же время непосредственно Отбасы банк обеспечил уже почти 59% всех ипотечных займов в стране, против 57% годом ранее. Портфель банка достиг 1,4 трлн тенге — сразу на 36,8% больше, чем год назад.

    Автор:

    Банки Строительство Жилье Экономика Статистика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Дороги частично перекроют в районе ЖК Sat city в столице
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая