Количество российских туристов увеличилось в 7 раз в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ожидают, что в этом году количество внутренних туристов превысит 6 млн человек. Об этом сообщил управляющий директор национальной компании АО «Kazakh Tourism» Даниель Сержанулы, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

«В стране только начинается туристический сезон. В этом году прогнозируется, что свыше 6 млн казахстанских туристов совершат турпоездки внутри страны. Возможно, эти цифры увеличатся. Мы хотим повысить качество предоставляемых услуг, создать необходимые условия для туристов. В особенности важно продвижение системного, организованного туризма. К тому же, следует учитывать желания иностранных туристов. В страну часто приезжают гости из России и стран СНГ», - проинформировал Даниель Сержанулы.

По его словам, в развитии отечественного туризма Казахстан опирается на опыт арабских стран.

«На сегодняшний день по сравнению с прошлым годом в 7 раз увеличилось количество туристов, прибывающих из России. Этот показатель, возможно, увеличится, поскольку в эти дни в Омске, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве проходят презентации казахстанского туризма. Уже сейчас из соседней страны к нам приезжают с шоп-туром», - добавил спикер.