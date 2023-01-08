Количество рейсов тальго «Алматы - Петропавловск» временно сократится

АСТАНА. КАЗИНОФРМ — АО «Пассажирские перевозки» сообщило об изменениях периодичности поезда №105/106 Алматы-Петропавловск, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В период с 14 января по 6 марта 2023 года изменяется периодичность курсирования: вместо ежедневного - через день. Это связано с проведением ремонтных работ состава тальго.
Поезд будет курсировать:
- из Алматы в январе месяце — по нечетным, в феврале/марте — по четным числам;
- из Петропавловска в январе месяце — по четным, в феврале/марте — по нечетным числам.
«Пассажирам, ранее оформившим проездные документы на отмененные рейсы, будет произведен полный возврат стоимости билета согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом. Национальный перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.