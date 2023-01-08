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    Количество рейсов тальго «Алматы - Петропавловск» временно сократится

    8 Января 2023, 14:31

    АСТАНА. КАЗИНОФРМ — АО «Пассажирские перевозки» сообщило об изменениях периодичности поезда №105/106 Алматы-Петропавловск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В период с 14 января по 6 марта 2023 года изменяется периодичность курсирования: вместо ежедневного - через день. Это связано с проведением ремонтных работ состава тальго.

    Поезд будет курсировать:

    - из Алматы в январе месяце — по нечетным, в феврале/марте — по четным числам;

    - из Петропавловска в январе месяце — по четным, в феврале/марте — по нечетным числам.

    «Пассажирам, ранее оформившим проездные документы на отмененные рейсы, будет произведен полный возврат стоимости билета согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом. Национальный перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Анеля Касымова

    КТЖ Алматы Транспорт Петропавловск
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