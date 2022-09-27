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    Количество регулярных рейсов между Казахстаном и Великобританией планируется увеличить

    27 Сентября 2022, 15:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев встретился с Послом Великобритании в Казахстане госпожой Кэти Лич. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в области гражданской авиации между двумя странами, а также увеличения количества регулярных рейсов.

    Глава Комитета рассказал о текущем состоянии гражданской авиации и о планах ее дальнейшего развития. Кроме того, госпожа Кэти Лич выразила просьбу о поддержке проекта «Международная авиационная коалиция за климатические амбиции». Инициатором данного проекта является Великобритания. Международная авиационная коалиция за климатические амбиции – это группа стран, которые работают над достижением общей цели повышения климатических амбиций международной авиации под глобальным руководством ИКАО.

    В свою очередь, казахстанская сторона заверила в своей заинтересованности в сокращении негативного воздействия на окружающую среду и готовности рассмотреть вопрос с учетом позиций всех заинтересованных сторон и национальных интересов.

    Стороны обсудили вопросы предстоящей 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проходит с 27 сентября по 7 октября 2022 года.

    Также отмечены планы выполнения полетов между странами и увеличение количества регулярных рейсов до ежедневных начиная с осенне-зимней навигации.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Транспорт Великобритания МИИР РК Авиация
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