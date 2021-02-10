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    Количество разводов в Казахстане сократилось втрое во время пандемии

    10 Февраля 2021, 13:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период пандемии коронавируса количество разводов в Казахстане сократилось почти втрое. В то же время уменьшилось и число браков, но лишь на 16%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

    За три квартала 2020 года в стране было зарегистрировано 87,6 тысяч браков и 17,3 тысяч разводов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков сократилось на 15,7%, в то время как количество разводов — сразу в 2,6 раза.

    В то же время во многих странах ситуация иная. BBC News сообщает, что несколько месяцев 2020 года, проведённых взаперти в условиях карантинных ограничений, радикально повлияли на количество разводов и расставаний в мире. К примеру, в Великобритании зафиксирован годовой рост числа официальных разводов примерно на 20%. Во многих других странах — от Канады до Китая — похожая картина.

    Впрочем, динамику разводов в Казахстане будет иметь смысл анализировать после снятия всех ограничений, когда вернутся к обычному графику работы все государственные институты и инстанции, а благосостояние населения восстановится до прежнего уровня. Не исключено, что картина поменяется и «коронавирусные» разводы мы увидим позже.

    Соотношение разводов и браков за январь - сентябрь 2020 года составило рекордно низкие 19,8%, в то время как в прошлом году показатель, наоборот, достигал рекордно высоких негативных значений — 43,5%.

    Почти 69% браков в стране за январь - сентябрь 2020 года приходятся на города: 60,4 тысяч — на 17,5% меньше, чем в прошлом году. Количество браков в сельской местности за год сократилось на 11,6%, до 27,2 тысяч.

    73,4% разводов в РК за январь – сентябрь 2020 года пришлось на города — 12,7 тысяч (годом ранее — 73,3%), а 26,6% — на сельскую местность: 4,6 тысяч. При этом и в городах, и в сельской местности количество разводов сократилось в 2,6 раза за год.

    Количество браков сократилось во всех регионах РК без исключений. Заметнее всего показатель ушёл в минус в Шымкенте (−27,4%), Костанайской области (−19,8%) и Алматы (−18,3%). Наименьшее сокращение отмечено в Кызылординской (−10,2%), Павлодарской (−10,5%) и Туркестанской (−11%) областях.

    Разводиться тоже стали меньше по всей стране. Наибольшее сокращение числа разводов было отмечено в Кызылординской (в 4 раза), Атырауской (в 3,7 раза) и Западно-Казахстанской (в 3,1 раза) областях.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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