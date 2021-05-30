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    Количество разводов сократилось в Шымкенте

    30 Мая 2021, 08:51

    ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сокращается количество разводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    По данным городского управления занятости и социальной защиты, за 1 квартал 2020 года зарегистрировано 530 актов о расторжении брака. В этом году за это время развелось 185 пар. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество разводившихся супружеских пар уменьшилось в три раза.

    Число браков в Шымкенте значительно выросло. Согласно данным, в прошлом году за 1 квартал было зарегистрировано 1 756 актов о заключении брака, до апреля текущего года брак заключили 2 088 пар.

    «С начала года до сегодняшнего дня по городу Шымкенту расторгнуто 306 браков. Значительно уменьшилось количество разводов. Также радует показатель рождаемости. С начала года в Шымкенте родилось 13 500 детей. Это хорошая новость», - говорит руководитель отдела записи актов гражданского состояния городского управления занятости и социальной защиты Акбота Карнакбаева.

    В отделе ЗАГСа управления занятости и социальной защиты города Шымкент на сегодняшний день гражданам оказывается 8 видов государственных услуг. Созданы условия для получения услуг онлайн, не выходя из дома. Пара, подавшая заявление о вступлении в брак через цифровую систему, приходит в отдел ЗАГС через месяц только для получения документов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Общество
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