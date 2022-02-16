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    Количество раненых гражданских лиц во время январских беспорядков озвучили в МВД РК

    16 Февраля 2022, 21:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК озвучили количество ранений, которые получили гражданские лица во время январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Министерства здравоохранения, во время указанных событий за медицинской помощью обратились 1726 гражданских лиц, из них с огнестрельными ранениями – 673, с ножевыми и колотыми ранениями – 469, телесными повреждениями - 431. Больше всего обратившихся за медицинской помощью приходится на Алматы – 686. В Алматинской области – 336, Кызылординской – 164 и Жамбылской – 153, в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области по 126. Озвученные сведения только по гражданским лицам», - сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, ряд из них получили ранения во время нападений на объекты государственных учреждений и на силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В основном это доказывается видеозаписями. По другим случаям работа по установлению обстоятельств получения телесных повреждений продолжается, следователями органов внутренних дел расследуются факты гибели людей и получения ими ранений во время январских событий.

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия. Также был составлен портрет арестованных в Алматы во время январских беспорядков.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Генпрокуратура МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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