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    Количество пролеченных онкопациентов увеличивается в Алматы

    16 Мая 2023, 21:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за четыре месяца этого года был пролечен 6731 пациент, что на 676 больше чем за тот же период прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В управлении общественного здравоохранения Алматы отметили, что с каждым годом количество пролеченных онкологических пациентов увеличивается.

    «Среди заболеваемости злокачественными новобразованиями на первом месте - рак молочной железы, на втором - колоректальный рак, на третьем - рак легкого, на четвертом - рак желудка», - сообщили в пресс-службе управления.

    В Алматинском онкологическом центре за первый квартал 2023 года проведено 578 оперативных вмешательств, химиотерапевтическое лечение получили 4144 пациента, из них 74,2% в дневном стационаре (3074). В радиологическом отделении проведено 4876 сеансов лучевой терапии 272 онкологическим пациентам. Кроме того, в условиях кабинета амбулаторной химиотерапии лечение получил 3691 пациент.

    Увеличилось проведение диагностических исследований пациентам с подозрением на злокачественную нозологию и онкологическим больным - почти 130 тысяч исследований, в прошлом году эта цифра составляла 97 612. Сюда входят КТ- и МРТ-исследования, эндоскопические и УЗИ-исследования, цитологические и клинико-диагностические исследования.

    Также консультацию врачей Алматинского онкологического центра получили почти 40 тысяч человек. На учете в центре состоят 29 953 онкологических пациента.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение
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