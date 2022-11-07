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    Количество прибывающих в Казахстан россиян вернулось к обычному уровню - Премьер

    7 Ноября 2022, 17:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество граждан РФ, прибывающих в Казахстан, стабилизировалось и вернулось к обычному уровню. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ответе на запрос депутатов Мажилиса Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рассмотрев вопросы о миграции граждан России в Республику Казахстан, сообщаем следующее: в целях урегулирования сложившейся ситуации Правительством проведено четыре совещания по вопросам миграции, в том числе два-под моим председательством. По итогам совещания были приняты все необходимые решения, даны конкретные поручения уполномоченным государственным органам и акиматам регионов», - проинформировал глава Кабмина.

    По его словам, в результате принятых Правительством мероприятий на границе с Российской Федерацией был открыт постоянный «зеленый коридор» для граждан Казахстана; в пунктах пропуска организованы специальные информационные стенды с указанием прав и ответственности иностранных граждан, информирования миграционной службы, порядка работы Центров обслуживания населения, контакт-центра «1414; для выявления незарегистрированных мигрантов в регионах созданы мобильные мониторинговые группы; попытки дестабилизировать ситуацию и распространять дезинформацию, особенно в социальных сетях, отслеживаются и прекращаются; для посетителей страны организовано временное проживание, созданы необходимые условия для их регистрации, размещения и проживания; обеспечен контроль цен на арендное жилье, проживание в гостиницах и общежитиях, открыты телефоны горячей линии по вопросам арендного жилья как для посетителей, так и для граждан Республики Казахстан; усилена охрана общественного порядка, в том числе пресечены бытовые и межнациональные конфликты и многое другое.

    «Также под председательством первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра создан штаб по координации вопросов в сфере миграции населения. Разработан план действий по управлению рисками, связанными с ростом миграции, предусматривающий меры по защите национального рынка, усилению контроля на государственной границе и в приграничных регионах, соблюдению миграционного законодательства, а также мероприятия, направленные на содействие временному заселению и адаптации посетителей. В октябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем количество прибывших россиян снизилось на 65 процентов, ежедневное отрицательное сальдо составляет в среднем 1,6 тыс. человек. Количество граждан РФ, прибывающих ежедневно, вернулось к среднему обычному уровню пересечения государственной границы», - добавил Алихан Смаилов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Россия мигранты
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