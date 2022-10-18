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    Количество прибывающих россиян меньше, чем выезжающих – МВД РК

    18 Октября 2022, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов озвучил данные о количестве прибывающих в Казахстан и выезжающих из страны граждан России на сегодняшний день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше. Теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывает 8-9 тыс. граждан, выезжает – 10-11 тыс. граждан», - сообщил глава МВД в кулуарах заседания Правительства РК.

    По его словам, есть также и депортированные. И это не только граждане России. «Все, кто нарушил наше миграционное законодательство, все в рамках закона, по решению суда, выдворяются за пределы наших границ», - пояснил М.Ахметжанов.

    Ранее сообщалось, какое наказание грозит россиянам за нарушение правил пребывания в Казахстане.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Россия МВД РК мигранты
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