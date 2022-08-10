Количество преступлений в нетрезвом виде сократились за год в РК на 9,6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия 2022 года в Казахстане задержали 4 тыс. граждан, совершивших уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения — на 9,6% меньше, чем годом ранее. В аналогичном периоде прошлого года в состоянии опьянения нарушили закон 4,5 тыс. граждан, минус 22,9% за год. За последние несколько лет показатель из года в год уменьшается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

В региональном разрезе в первом полугодии текущего года больше всего граждан, совершивших уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, наблюдалось среди жителей Восточно-Казахстанской области: 548 человек, годовой рост — на 15,1%. В тройке антилидеров также оказались Костанайская (398 человек, минус 17,9%) и Акмолинская (376 человек, плюс 19,7%) области. Меньше всего нарушителей в состоянии опьянения задержали в Атырауской области: 52 человека — на 36,6% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего правонарушения в состоянии алкогольного опьянения относились к главе 6 («Уголовные правонарушения против собственности»); на них пришлось 41,1% задержанных, или 1,7 тыс. человек. Годовое сокращение составило 10,1%. Здесь основная часть граждан задержана за кражи: 1,1 тыс. человек. К «популярным» нарушениям можно также отнести грабеж и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

На второй строчке по количеству правонарушителей оказалась глава 1 («Уголовные правонарушения против личности»); задержано 1,1 тыс. человек, плюс 0,7% за год. Большая часть правонарушений в состоянии опьянения здесь пришлась на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и убийство.

Среди антилидеров также оказалась глава 14 («Транспортные уголовные правонарушения»): 722 человека за полугодие, минус 9,8% за год. Практически все граждане задержаны за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения и нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.



