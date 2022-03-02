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    Количество преступлений снизилось в Мунайлинском районе Мангистауской области

    2 Марта 2022, 23:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ -В Мунайлинском районе по итогам 2021 года наблюдается снижение количества преступлений, в том числе тяжких, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Отмечается, что в результате активной работы правоохранительных органов в 2021 году количество снизилось до 58 фактов, к примеру, убийств стало меньше на 20 процентов, а грабежей – на 100 процентов. Число преступлений средней тяжести снижено на 49 процентов.

    Как отметил заместитель акима Мунайлинского района Күман Кумискалиев, мероприятия, проводимые отделом по профилактике преступлений Управления полиции, дают свои результаты.

    «В районе ведется эффективная работа по предупреждению и пресечению, а также раскрытию преступлений. С этой целью было поручено установить видеокамеры на объектах малого и среднего бизнеса. Сейчас такие технические помощники полицейских имеются в 328 из 435 магазинов района», - проинформировал Күман Кумискалиев.

    Он добавил, что сотрудники Мунайлинского районного отдела полиции полностью оснащены техническим оборудованием. Патрульные и участковые инспекторы полиции обеспечены 137 видеорегистраторами, 103 рациями и 116 планшетами.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область МВД РК
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