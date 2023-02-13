Количество пожаров в частном секторе увеличилось в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области спасатели обратились к гражданам с просьбой соблюдать элементарные правила безопасности, это касается в особенности жителей частного сектора. В регионе значительно увеличилось количество пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя начальника ДЧС области Абиля Уразова, несмотря на повышенное внимание к проблемам пожарной безопасности, в регионе все же происходят серьезные пожары. Причина - в беспечности самих жителей.

С начала отопительного периода на территории области зарегистрировано 198 пожаров в бытовом секторе, что свидетельствует об их увеличении на 4,8 %. Жертвами огня стали 22 человека, вместо 18 в предыдущем году. Получили травмы различной степени тяжести 5 человек.

«Несоблюдение мер пожарной безопасности, отсутствие контроля за потенциальными источниками пожаров - неисправные или оставленные без присмотра электроприборы и отопительные печи, перегрузки в электросетях, непотушенные окурки - приводят к невосполнимым потерям и гибели людей», - отметилА. Уразов.

Наряду со статистикой и причинами бытовых пожаров, спикер указал и на существенный рост возгораний автотранспортных средств в 5,6 раза по сравнению с прошлым годом.

«Частный сектор по-прежнему под пристальным вниманием пожарных,— подчеркнул А. Уразов. - В городах и районах продолжаются профилактические мероприятия в рамках 2-го этапа месячника пожарной безопасности. Их главная цель - предотвратить возникновение пожаров в быту, снизить гибель и травматизм людей от огня, особенно детей».

Развернута широкая агитационно-пропагандистская работа с населением, в том числе с привлечением СМИ, социальных сетей. На сегодняшний день спасатели осуществили 36 акций по распространению агитационных материалов: памяток, листовок, брошюр. Проводятся инструктажи по соблюдению мер пожарной безопасности в быту при использовании электронагревательных приборов, соблюдению монтажа и правил безопасной эксплуатации печного отопления, своевременному обслуживанию элетропроводки, запрету курения в доме.

Также сотрудниками ведомства продолжается работа по монтажу дымовых сигнализаторов и датчиков угарного газа в домах социально уязвимых слоев населения. С 2019 года установлено 4,5 тысяч таких приборов.