Количество пожаров уменьшилось на 11% с начала года в Алматы

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - И.о. начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Ербулат Турткараев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что с наступлением холодов участились случаи пожаров и отравления угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ербулат Турткараев заявил, что с начала года на территории Алматы наблюдается уменьшение количества пожаров на 11% по сравнению с прошлым годом. В этом году зарегистрировано 633 случая, спасено 150 человек, из опасных зон эвакуирован 651 человек, также спасено имущество на сумму более 2 млрд тенге.

Спикер отметил, что основное количество пожаров приходится на жилой сектор. По его словам, основными причинами возникновения пожаров в частном жилом секторе являются нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и прочие причины, в том числе поджоги.

«Мы провели анализ несчастных случаев, который показал, что большинство пожаров, отравлений людей угарным газом происходит из-за халатного отношения самих пострадавших при эксплуатации отопительных приборов и газового оборудования. По городу Алматы взят на учет 2791 дом, отапливаемый на твердом топливе, количество отравлений продуктами горения на пожаре в четырех случаях составило 10 человек», – добавил Ербулат Турткараев.

По его словам, жители не следят за засорением в дымоходах, неправильно соединяют дымоход, из-за чего нарушается его целостность. Были случаи, когда жильцы оставляли без присмотра газовые плиты. Несчастные случаи происходят из-за неправильного использования газового оборудования, утечки газа, а также износа резинотканевого шланга и неправильного хранения газовых баллонов.

«Призываем приобретать газовые баллоны и газовое оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Как правило, на авто-, газовых заправках не проводят взвешивание баллона для предотвращения его переполнения. Никогда не покупайте газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц. Проверяйте газовое оборудование, прибегая к услугам специалистов. Следите за равностью вентиляционных каналов, постоянно проветривайте помещение, особенно перед сном», – напомнил спикер.



