Количество пострадавших на угольной шахте в Карагандинской области возросло до 8 человек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области, в больнице находятся 6 горняков, еще двоих везут в больницу, передает МИА «Казинформ».

В итоге пострадали 8 человек.

Напомним, сегодня, 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Эвакуацию работников производили через фланговый ствол.

Работают сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о состоянии четырех пострадавших шахтеров.

Позже стало известно, что два шахтера погибли.