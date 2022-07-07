Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Количество попыток пронести на ЕНТ шпаргалки и смартфоны сократилось в 400 раз

    7 Июля 2022, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев сообщил о нарушениях правил сдачи Единого национального тестирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уменьшилось количество попыток пронести запрещенные предметы и нарушений правил во время ЕНТ. Если в 2021 году попыток проноса запрещенных предметов на ЕНТ было 756, то в этом году таких случаев – 327. Это снижение связано с введением в 2022 году нормы о недопуске на тестирование таких участников», - сказал Руслан Емелбаев на брифинге в СЦК.

    К примеру, в 2019 году, по его словам, при входе были найдены 128 тыс. запрещенных предметов.

    «Для сравнения, в этом году количество желающих пронести шпаргалки и смартфоны по сравнению с 2019 годом сократилось почти в 400 раз. За нарушение правил во время самого тестирования из аудитории удалили 322 абитуриента, их результаты аннулированы, показатели по сравнению с 2021 годом снизились почти в 4 раза. В прошлом году во время процесса тестирования из аудитории были удалены 1305 человек. Помимо этого нами будут проанализированы все видеозаписи до 31 декабря 2022 года», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы Общество Молодежь ЕНТ Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана