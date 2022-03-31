Количество получивших вакцину от ковида увеличилось в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 сообщила актуальную информацию по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

По данным МВК, на 30 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 455 275 человек, 2-м компонентом - 9 161 806 человек.

Ранее сообщалось о том, что на 29 марта в Казахстане первым компонентом были провакцинированы 9 453 237 человек, вторым компонентом - 9 156 605 человек.