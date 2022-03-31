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    08:27, 31 Март 2022 | GMT +6

    Количество получивших вакцину от ковида увеличилось в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 сообщила актуальную информацию по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

    По данным МВК, на 30 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 455 275 человек, 2-м компонентом - 9 161 806 человек.

    Ранее сообщалось о том, что на 29 марта в Казахстане первым компонентом были провакцинированы 9 453 237 человек, вторым компонентом - 9 156 605 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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