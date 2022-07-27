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    Количество погибших в ДТП с электросамокатами назвали в Алматы

    27 Июля 2022, 16:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев этого года в Алматы произошло 77 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов и самокатов. В них получил ранения 81 человек, один погиб - это самокатчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы департамента полиции города, смертельный случай произошел по улице Маркова 10 июня около 8 утра. Водитель автомашины Nissan Patrol открыла дверь и в нее врезалась 27-летняя девушка на самокате, которая следовала по проезжей части в южном направлении.

    «В результате ДТП пострадавшая была доставлена в Центральную городскую больницу, но спустя несколько часов от полученных травм скончалась», - проинформировали в пресс-службе ДП.

    В полиции уточнили, что с участием мопедов произошло 49 ДТП, с участием электросамокатов - 22.

    Ранее сообщалось, что в Алматы из зоны поездок электросамокатов будут исключены пешеходные улицы, парки, общественные места, где проводятся массовые мероприятия.

    Недавно в городе арестовали обнаженных самокатчиков.

    МВД РК планирует принять поправки касательно движения электросамокатов до конца года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП
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