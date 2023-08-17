Количество поддерживающих строительство АЭС существенно выросло – Алмасадам Саткалиев

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил на какой стадии находится вопрос со строительством АЭС в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из сценариев дальнейшего развития энергетики было строительство атомной станции. Компания АО «Атомные электрические станции», которая принадлежит «Самрук-Казына» объявило конкурс, где были отобраны предварительные заявки потенциальных участников конкурса. Это компании из Франции, Кореи, Китая, РФ, а также рассматриваются заявки американских производителей малых и средних реакторов», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с общественностью города Экибастуз.

Глава Минэнерго добавил, что правительственная комиссия рассмотрело несколько участков для строительства АЭС. В частности, рассматривались площадка в ВКО (Курчатов), площадка в Алматинской области (поселок Улкен), также рассматривалась перспективная площадка на Западе Казахстана.

«Наиболее перспективными были площадки Улкен и Курчатов. По совокупности данных, исходя из заключения экспертов, предварительно была одобрена площадка поселка Улкен на Балхаше. Теперь в соответствие с процедурами для того, чтобы на этой площадке уже приступить к какому-то анализу - можно использовать эту площадку или нельзя использовать, для разработки технико-экономического обоснования, проектной документации на местах в регионах проводятся общественные слушания. То есть, пока речь не идет о строительстве станции, речь идет о готовности», - заявил Алмасадам Саткалиев.

Министр пояснил, что после проведения общественных слушаний в разных регионах страны, будет собрана вся информация и только после Правительство примет решение.

«Мнение общественности будет учтено при принятии решения. В какой это форме будет, я пока сказать не могу. Мы знаем, что сейчас различные мнения существуют, но количество людей поддерживающих строительство атомной станции существенно выросло, потому что они получили информацию о том, какие технологии будут использованы (при строительстве), о безопасности данной станции, о тех возможностях, которые будут и для развития страны, и для развития региона. Это образование целых индустрий, таких как высокоточное машиностроение, приборостроение, металлургия. То есть, речь идет о сотни тысячах рабочих мест. У нас есть все базовые предпосылки - мы номер один производитель урана, мы уже начали производить сборки, топливо для атомных реакторов», - подчеркнул Амасадам Саткалиев.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго определили место под строительство АЭС. По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области.