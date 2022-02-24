Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Количество паводкоопасных участков уменьшается в Нур-Султане – ДЧС

    24 Февраля 2022, 12:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане уменьшается количество паводкоопасных участков. Об этом сообщил на онлайн-брифинге начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан Бауыржан Бейсенканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках подготовки к паводковому периоду 2022 года, а также для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации весеннего половодья в городе Нур-Султан сформирована общая группировка сил и средств в составе 2 987 человек личного состава и 578 единиц техники. В целях предупреждения и недопущения паводковых угроз Департаментом разработан комплексный план мероприятий по подготовке пропуска паводковых вод на 2022 год, который, в свою очередь, утвержден заместителем акима города Нур-Султан», – сказал Б. Бейсенканов.

    По его словам, план включает в себя проведение государственными органами и организациями столицы комплекса превентивных мер, таких как обследование дамб, мостов, русел рек, гидротехнических сооружений, проведение берегоукрепительных работ, очистка арычно-лотковой сети, очистка канализационных систем и своевременный вывоз снега. Уборка снега взята на особый контроль.

    Также Б. Бейсенканов сообщил, что в городе определены 25 паводкоопасных участков, которым уделяется особое внимание. Количество таких участков ежегодно уменьшается благодаря слаженным действиям акимата, ДЧС и коммунальных служб. В 2020 году паводкоопасных участков было 37.

    По словам начальника Управления, с территории города вывезено более 3,5 млн кубометров снега. Также для предупреждения затопления в частном секторе проводится расчистка арычно-лотковой сети, по состоянию на 23 февраля было расчищено более 16 тысяч погонных метров из 53 700 погонных метров.

    Также Б. Бейсенканов отметил, что в городе имеется достаточное количество твердого топлива и горюче-смазочных материалов. Для проведения оперативных мероприятий на базе ТОО «Астана тазалык» заготовлено более 10 тысяч кубометров песка и 2 тысячи кубометров дресвы. На всех 25 паводкоопасных участках закреплен личный состав и инженерная техника, в общей сложности 149 человек личного состава, 99 единиц инженерной техники, 34 мотопомпы и 2 лодки.

    Напомним, МЧС РК повысило уровень защищенности 158 населенных пунктов от паводков.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Паводок МЧС ДЧС Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пассажирский автобус сгорел в Семее
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане