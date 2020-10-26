Количество особо тяжких коррупционных преступлений возросло в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлан Жалмагамбет рассказал о деятельности ведомства и итогах работы за 9 месяцев текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отчетный брифинг прошел в стенах сервисного центра «Antikor Ortalygy». В нем приняли участие руководитель проектного офиса «Шығыс - адалдық алаңы» М. Бахыт, руководитель регионального информационно-просветительского штаба А. Есимбекова, представители общественности и СМИ.

Руководитель Антикоррупционной службы области рассказал об основных направлениях превентивной работы и привел статистику уголовных дел по преступлениям в регионе.

Во исполнение поручения Главы государства департамент усилил меры по профилактике коррупции, а также по оперативному сопровождению целевого расходования средств, выделенных на антикризисные меры.

«Неоценимый вклад в эту работу вносят специальные мониторинговые группы, информационно-просветительские штабы, проектные офисы «Адалдық алаңы», — отметил руководитель Антикоррупционной службы области.

При департаменте создан и активно работает региональный информационно-просветительский штаб из числа активной молодежи и религиозных деятелей по разъяснению антикоррупционного законодательства в обществе.

Представители СМГ и «Адалдық алаңы» активно включились в работу по мониторингу цен на востребованные лекарственные препараты и распределением зарубежной гуманитарной помощи, предназначенной для борьбы с COVID-19.

«Понимая безусловную важность открытости и подотчетности госаппарата в качестве непременных факторов успеха в противодействии коррупции, департаментом совместно с акиматом области во всех городских и районных акиматах области открыты сервисные акиматы, соответствующие требованиям по открытости, доступности, подотчетности. Данная работа отмечена на республиканском уровне как образцовая. В 9-ти наиболее больших сельских округах уже открыты сервисные акиматы и в 232 селах функционируют уголки самообслуживания», - сказал Е. Жалмагамбет.

В рамках проекта интерактивная карта открытых бюджетов на сегодняшний день во всех госорганизациях опубликованы бюджеты на сумму 811 млрд тенге. Успешно реализуется проект «ADAL KÓMEK», целью которого являются повышение правовой грамотности граждан, а также оказание юридической помощи социально уязвимым слоям населения в решении жизненно важных вопросов.

Основными инструментами превентивной работы выступают антикоррупционный мониторинг и внешний анализ коррупционных рисков. За полгода проведено 11 антикоррупционных мониторингов. Внешнему анализу подвергнута деятельность 13 госорганов и организаций квазигосударственного сектора.

По их результатам внесено 218 рекомендаций и предложений по устранению причин и условий коррупционных рисков, улучшению бизнес-процессов, снижению адмбарьеров, совершенствованию законодательства.

«В текущем году Антикоррупционной службой области зарегистрировано 165 преступлений, из них 86% коррупционные, в которых изобличено 87 лиц. А также в сравнении с прошлым годом возросло количество особо тяжких и тяжких преступлений от 108 до 129. Основную массу преступлений составляют факты взяточничества, хищений и злоупотребления должностными полномочиями. Одной из задач службы является выявление системных фактов коррупции с установлением всей преступной цепочки от исполнителя до организатора, таких фактов пресечено 8 с изобличением 8 лиц. Касательно незаконного вмешательства должностных лиц в дела бизнеса выявлено 11 фактов, к ответственности привлечено 9 лиц. Защищены права 13 предпринимателей», - отметил Ерлан Жалмагамбет.

Сумма возмещения ущерба достигла 1,3 млрд тенге и уже значительно превысила годовые показатели прошлых лет.

В завершение руководитель Антикоррупционной службы региона призвал всех граждан области активно обращаться в департамент, а также к формированию нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции.