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    Количество оснащенных системами безопасности заведений выросло в Казахстане в 2,5 раза

    7 Марта 2023, 10:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Гани Бейсембаев в ходе заседания Правительства заявил, что в организациях образования наблюдается положительная динамика по обеспечению системами безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика по обеспечению системами безопасности в организациях образования. В сравнении с 2020 годом в 2,5 раза увеличено количество организаций образования, обеспеченных системами видеонаблюдения (в 2020 году – 2772, а в 2023 году – 6933)», - сказал Гани Бейсембаев.

    Министр отметил, что в 11 раз увеличено количество организаций образования, подключенных к ЦОУ (в 2020 году - 500, а в 2022 году – 5 986);

    - в 7 раз увеличено количество организаций образования, имеющих лицензированную охрану (в 2020 году - 275, в 2022 году – 1 919);

    - в 21 раз увеличено количество организаций образования, имеющих тревожную кнопку для оповещения (в 2020 году - 115, в 2022 году – 2 408).

    «Организации образования страны на 100% обеспечены системами видеонаблюдения. Акиматы продолжают работу по приведению в соответствие систем видеонаблюдения с новыми требованиями инструкции», - добавил Гани Бейсембаев.

    Согласно озвученным данным, к Центрам оперативного управления подключены более 6 тысяч организаций образования. В крупных городах договор с лицензированной охраной заключили более 1900 тысяч организаций образования, а тревожные кнопки установлены в более 2400 учреждениях.

    Ранее сообщалось, что новый проект по пропускному режиму организаций образования разработали в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование Безопасность Минпросвещения РК
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