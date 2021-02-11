Количество оказываемых в цифровом формате госуслуг растет в Созакском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Созакском районе Туркестанской области растет количество государственных услуг, оказываемых в цифровом формате. В целом, государственными учреждениями за прошлый год оказано более 16 тысяч государственных услуг. Около четырех тысяч человек обратились в центры обслуживания населения, около 700 - на веб-портал электронного правительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В электронном виде через информационные системы обслужено более 10 тысяч граждан. Также в этом направлении при акимате района в сельских округах в «народных офисах» работают уголки самообслуживания. Доля государственных услуг, оказанных в электронном виде, в районе составила 67%.

Кроме того, в районе поэтапно реализуются мероприятия в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан»: цифровое развитие, внедрение инноваций и охват мобильным широкополосным доступом в интернет населенных пунктов с численностью 250 человек и более. В настоящее время в населенных пунктах Абай, Ран и Шу установлены и переданы в пользование населению качественные каналы сотовой связи и сети интернет. Также планируется, что сотовая связь и интернет будут запущены в конце февраля в населенных пунктах Шага, Аксумбе, Бакырлы, Сарыжаз и Балдысу.