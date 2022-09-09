Количество обязательных для ведения педагогами детсадов документов минимизируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подписан приказ, который минимизирует количество обязательных для ведения педагогами детских садов документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал министра просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

«В 2020 году подобный перечень был утверждён по уровням среднего, технического и профессионального образования. Тем приказом мы строго ограничили отчетность педагогов школ и колледжей. Например, учитель школы ежедневно должен вести только два документа: школьный журнал (электронный) и поурочный план», - отметил Асхат Аймагамбетов.

Ранее Президентом Касым-Жомартом Токаевым была поставлена задача освободить педагогов от несвойственных функций. Закон «О статусе педагога», подписанный Главой государства, позволил закрепить необходимые нормы и провести объемную работу в этом направлении.

«Однако по уровню дошкольного образования подобный перечень не регламентировался, и соответственно была проблема с большим количеством документов, перечень которых зависел от видения и понимания их важности руководством детских садов», - сообщил министр.

Теперь в соответствии с подписанным приказом воспитатель будет вести только следующие документы:

1) перспективный план на учебный год (заполняется один раз в год);

2) циклограмма воспитательно-образовательного процесса (заполняется на одну неделю);

3) индивидуальная карта развития ребенка на учебный год по результатам диагностики (стартового, промежуточного, итогового замеров), которая заполняется и ведется по мере необходимости.

Теперь есть конкретный перечень, определенный министерством, и по уровню дошкольного образования, как есть и ответственность за истребование других документов, прописанная в Законе «О статусе педагога» и в Административном кодексе, и есть органы, которые могут привлекать к административной ответственности в виде штрафа.

В чьей компетенции привлечение к ответственности?

При поступлении обращений по фактам истребования у педагогов отчетности либо информации, не связанной с должностными обязанностями, территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения РК регистрируют внеплановую проверку на предмет совершения правонарушения в органах КПСиСУ и проводят ее с выездом или без выезда в организацию образования.

Материалами, доказывающими факт совершения нарушения, являются письменные поручения либо их копии, копии приказов, копии форм отчетности и другие материалы, подтверждающие истребование у педагога отчетности или информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области образования.

В случае, если лицо, впервые допустившее нарушение, признало свою вину, Комитет и территориальный орган не составляют протокол об административном правонарушении, а выносят постановление о предупреждении виновного лица.

В отношении лица, допустившего повторное нарушение, составляется протокол об административном правонарушении.

Административный штраф составляет от 20 до 120 МРП.

«Требования, направленные на создание комфортных условий для педагогов школ, детских садов, должны соблюдаться. В ином случае прошу коллег сообщать о таких фактах для того, чтобы своевременно принимать необходимые меры», - отметил глава ведомства.