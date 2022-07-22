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    Количество обращений в скорую увеличилось в Казахстане

    22 Июля 2022, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество вызовов службы скорой медицинской помощи увеличилось на 9,4%. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения РК на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, на 20 июля текущего года количество вызовов службы скорой медицинской помощи увеличилось на 9,4% (4 469 055 вызовов), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (4 048 799 вызовов).

    При этом, вызовов скорой медицинской помощи пациентам с подозрением на КВИ стало меньше 3,6 раза (50 371 вызов с 1 января по 20 июля 2022 г. ) в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (180 883 вызова).

    «По состоянию на 21 июля т.г., стационарную помощь по КВИ в республике оказывают 176 инфекционных больниц, с мощностью 4 184 койки, занятость коек составляет 28%», - отметила заместитель директора департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Куляим Биржанова.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом выросла в 3,2 раза. За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, заболеваемость увеличилась с 2558 до 8156 случаев. За последние сутки зарегистрировано 2490 случаев КВИ+ и 15 случаев КВИ-, из них у 80% заболевших со дня последней вакцинации или ревакцинации прошло более 6 месяцев. Нур-Султан с 21 июля находится в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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