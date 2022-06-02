2 Июня 2022 12:53

Количество новых случаев заражения ковидом снизилось в мире на 11%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 23 по 29 мая зарегистрировано более 3,3 млн случаев заболевания коронавирусом в мире, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей, число смертей составило более 9 600 случаев и сократилось на 3%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВОЗ.

В разрезе стран наибольшее число новых случаев инфицирования зарегистрировано в США (736 298, +3%), Китае (576 367, +6%), Австралии (294 128, -18%), Японии (203 365, -18%) и Германии (183 844, -38%).

Наибольшее число смертей за неделю зарегистрировано в США (2 461, +25%), Бразилии (826, +16%), Италии (624, -15%), России (605, -11%) и Китае (578, +82%).

По состоянию на 29 мая 2022 года, во всем мире зарегистрировано более 526 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 6 млн смертей.