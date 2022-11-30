Количество найденных после угона автомобилей уменьшается в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из года в год количество найденных после угона машин уменьшается. Об этом сообщил депутат Мажилиса Абилфас Хамедов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом для нашего депутатского запроса является неутешительный прогноз по угону автомашин, не говоря о сельской технике, кражах скота и квартирных кражах. Для многих граждан автотранспорт является не только средством передвижения, но и источником дохода их семей. И в целом, известно, что потеря автомобиля наносит тяжелый ущерб пострадавшей семье», - сказал Абилфас Хамедов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Депутат отметил, что согласно предоставленным данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в период с 2018 года по 2021 год было похищено 6 тыс. 379 машин, из них найдено и возвращено владельцам всего лишь 2 тыс. 776, в том числе:

в 2018 году – угонов 1910, найдено 1083;

в 2019 году – угонов 1493, найдено 814;

в 2020 году – угонов 2122, найдено 525 и выставлены на учет 1162 в рамках расследуемых уголовных дел по финансовым пирамидам и мошенничеству, таких, как «Гарант-24», «Estate Ломбард», «Выгодный займ»;

в 2021 году – угонов 854, найдено 354.

«В итоге судьба 3 тыс. 603 автомашин неизвестна. Нанесено ущерба примерно на 18 млрд тенге. Таким образом, как видно из статистических данных, из года в год количество найденных машин уменьшается. А это значит, что из 10 украденных автомашин только три автомашины возвращается владельцам, остальные, получается, безнадежные. Это при том, что в любое время суток в городах работает целая сеть камер: от простого видеонаблюдения до фиксации нарушений водителями. Выходит, что не помогает даже столь большое количество установленных камер видеонаблюдения?» - вопросил Абилфас Хамедов.

Мажилисмен отметил тот факт, что при нарушении правил дорожного движения мгновенно приходят извещения о нарушении. И здесь не совсем понятно, каким путем угнанные автомашины исчезают с камер видеонаблюдения.

«В этой связи, когда у нас в стране и так невысокий уровень доверия к полицейским, вопрос к Министерству внутренних дел: Какие меры предпринимаются по усилению раскрываемости угона автомашин? Кто будет возмещать затраты пострадавшим гражданам?» - заключил депутат.



