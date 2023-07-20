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    Количество насаждений увеличат в зеленом поясе Астаны

    20 Июля 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане увеличат количество насаждений зеленого пояса и построят канализационное очистное сооружение (КОС 2). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, аким Астаны Женис Касымбек, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев совершили облет приграничных территорий города. В ходе облета были уточнены объемы озера Майбалык, Преображенского гидроузла и др.

    С учетом ввода в эксплуатацию новой станции питьевой воды (НФС-3) и увеличения объема водопотребления, увеличился объем сброса воды в город. Мощности очистного сооружения (КОС 1) недостаточно, поэтому осенью текущего года начнется строительство второго канализационного очистного сооружения (КОС 2). Мощность данного сооружения составит почти 200 тыс. м3 в сутки.

    Также во время облета был посещен питомник ТОО «Астана-Зеленстрой». Площадь питомника – почти 350 гектаров, там выращивают саженцы различных пород деревьев. Питомник ежегодно может выдавать 30 тыс. шт. посадочного материала. Планируется, что с 2025 года количество будет увеличено до 100 тыс. саженцев древесных пород, 45 тыс. кустарников с закрытой корневой системой и 300 тыс. кустарников с открытой корневой системой.

    Также ежегодно будет увеличиваться количество насаждений зеленого пояса. К примеру, в текущем году только в зеленом поясе планируется высадить до 500 тыс. зеленых насаждений (деревья, кустарники и др). Еще столько же – в самом городе. Общая площадь зеленого пояса столицы составляет почти 15 тыс. гектаров. Произрастает более 11,5 млн. деревьев и 2,0 млн. кустарников. Предпочтение отдается лиственным породам деревьев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Экология
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