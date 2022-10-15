Количество нарушений безопасности движения на железной дороге снизилось на 10%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся второй Евразийский форум по безопасности и цифровизации на железнодорожном транспорте. В нем участвовали представители МИИР РК, железнодорожных администраций стран СНГ, производители инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности, конструкторские бюро, научно-исследовательские организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум стал крупной и эффективной площадкой для обмена опытом. В адрес форума поступило приветствие от генерального директора-председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. В своей телеграмме Олег Белозеров отметил, что сегодня требуется находить новые, нестандартные подходы к обеспечению надежности перевозок. Большой потенциал имеют методы дистанционной диагностики и сквозного мониторинга, компьютерного моделирования и беспилотного управления.

В своих приветственных словах заместитель генерального директора – начальник департамента безопасности движения ОАО «РЖД» Шевкет Шайдуллин и президент ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» Валентин Гапанович отметили слаженную работу с казахстанскими коллегами в вопросах обеспечения безопасности движения на железной дороге. Эксперты говорили о том, что владелец каждого процесса должен определить и оценить свои риски, затем принять меры по их минимизации. В обеспечении безопасности движения поездов должен быть единый подход.

Заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» Канат Альмагамбетов отметил, что наряду с развитием инфраструктуры, увеличением количества подвижного состава и повышением грузопотока для Нацкомпании приоритетной задачей является обеспечение безопасности перевозочного процесса. ҚТЖ проводит целенаправленную работу по предупреждению нарушений. За 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений безопасности движения на железной дороге снизилось на 10%. Каждое третье нарушение связано с наездами на посторонних людей, безнадзорный скот, дорожно-транспортными происшествиями на железнодорожных переездах.

Для решения данного вопроса совестно с Министерством внутренних дел и Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработана и реализуется дорожная карта, направленная на исключение риска при выполнении операций перевозочного процесса, связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, нанесением ущерба имуществу участников перевозочного процесса и третьих лиц с учетом сочетания вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий.

В рамках дорожной карты на 214 локомотивах установлены системы видеонаблюдения, проводится работа по установке и ремонту ограждения против выхода людей и безнадзорного скота на путь. Также рассматривается увеличение штрафных санкций за нарушение прохода по железнодорожным путям в неустановленных местах, нарушение правил проезда через железнодорожные пути и выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

Как отметил директор по безопасности движения АО «НК «ҚТЖ» Марат Шакенов, для снижения влияния человеческого фактора на безопасность движения 2022-2023 годы объявлены «Годами развития культуры безопасности движения». Основное внимание акцентируется на повышение квалификации и психологической подготовленности работников, от которых зависит обеспечение безопасности движения поездов. Более 9 тысяч работников массовых профессий уже прошли обучение. Внедрена система мотивации персонала, улучшаются условия труда. За предотвращение нарушений безопасности движения премированы более 500 человек.

По словам спикера, продолжается работа по автоматизации процесса сбора информации и контроля принимаемых мер по устранению замечаний службами и линейными предприятиями железной дороги. Автоматизируются «Книга замечаний машиниста», «Комиссионный месячный осмотр станции», «Учет и хранение тормозных башмаков», «Учет и расследование отказов технических средств».

«На сегодня в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», программы «Цифровая трансформация» на магистральной сети АО «НК «КТЖ» при диагностике пути применяются мобильные диагностические средства (МДК) на базе одного специального вагона в котором совмещены системы диагностики различного назначения, что позволяет проводить комплексную диагностику пути с привязкой всех параметров к одной системе координат», - сказал он.

В рамках форума провели тематические дискуссионные сессии на темы: «Вагоны и вагонное хозяйство», «Концепция подготовки кадров для транспортно-логистической и коммуникационной отрасли». Интерес вызвали панельные заседания: «Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте», «Модернизация транспортной системы и цифровая трансформация железнодорожной отрасли».

В рамках данного мероприятия организована выставка продукции транспортно-логистической отрасли и разработки интеллектуальной собственности Академии логистики и транспорта.



