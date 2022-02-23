Количество мошеннических атак с использованием платежных карт за последние годы увеличилось в разы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние годы количество случаев мошенничества с использованием платежных карт увеличилось в разы. При этом соблюдение простых правил безопасности надёжно защищает средства потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Цифровая трансформация и автоматизация услуг — мировые тренды последних лет. Сегодня динамично оцифровываются все сферы жизни человека. Заметнее всего продвинулся в этом финансовый сектор.

За последние три года рынок платежных карт и безналичных платежей буквально шагнул в будущее, перескочив не пару ступеней, а минимум целый пролет. Если ранее платёжные карточки использовались казахстанцами исключительно для снятия денежных средств — преимущественно зарплаты, — то сейчас незаменимый «пластик» стал основным способом оплаты товаров и услуг как офлайн, так и в онлайн-формате.

Так, по итогам 2021 года объем безналичных платежей в РК достиг колоссальных 73,1 трлн тг, увеличившись более чем вдвое за год. При этом еще в 2015 и 2016 годах показатель составлял всего 1 трлн и 1,6 трлн тг соответственно. Количество безналичных транзакций, в свою очередь, за пять лет выросло в 52 раза — со 121 млн до 6,3 млрд транзакций.

На быстрорастущем рынке ожидаемо активизировались мошенники. Количество зарегистрированных в секторе уголовных правонарушений за последние два года многократно превосходит показатели прошлых лет. Так, за 2021 и 2020 годы количество уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платёжных карт составило 353 и 468 случаев соответственно, в то время как в 2018 и 2019 годах было зарегистрировано всего 66 и 33 случая.

Кроме того, в целом в РК по итогам 2021 года было зарегистрировано 26,7 тыс. кибератак — на 11,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Наиболее распространенные — вредоносное программное обеспечение, ботнеты, фишинг и прочие. С помощью кибератак злоумышленники выманивают и крадут данные либо вынуждают людей обманным способом эти данные раскрыть.

При этом использование платежных карт априори является более безопасным и удобным способом осуществления платежей, чем наличный оборот.

Если быть внимательными и следовать правилам использования платежных карт, у злоумышленников не будет возможности получить доступ к данным и средствам пользователей. Кроме того, большинство платежных карт в РК являются картами международных платежных систем, которые уделяют безопасности огромное внимание. К примеру, в системе Mastercard применяют сложные технологии, позволяющие отслеживать и пресекать действия мошенников на всех этапах покупки — вплоть до момента, когда потребитель решит совершить платеж. В частности, запоминаются смартфоны клиентов, чтобы никто не смог произвести оплату с другого устройства, используя данные потребителя.

Платёжная система использует и несколько дополнительных сервисов для безопасной покупки онлайн. Например, Masterpass — это глобальная платформа для электронных кошельков и онлайн-магазинов, которая упрощает и ускоряет процесс покупки при помощи любого устройства, подключенного к интернету. Она позволяет хранить все платежные и адресные данные клиента на удалённом безопасном сервере. Потребителю не приходится каждый раз вводить личную информацию на сайтах или сохранять ее в разных приложениях. Это значительно снижает риски, связанные с передачей данных покупателей.

Также при оплате покупок на сайтах, использующих технологию 3D-Secure, потребитель переходит на страницу своего банка, где ему предлагается ввести код подтверждения. Банк направляет пароль по SMS или через мобильное приложение, чтобы подтвердить совершение оплаты. Этот код недоступен продавцу и может быть использован только для одной транзакции.



