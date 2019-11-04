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КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СОКРАТИМ В 10 РАЗ – ДАУРЕН АБАЕВ

4 Ноября 2019 10:31
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КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СОКРАТИМ В 10 РАЗ – ДАУРЕН АБАЕВ

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Ключевые слова: Правительство РК, Молодежь,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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