Количество лесных пожаров увеличилось на 33,9% в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Количество лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 33,9% в Акмолинской области, сообщил на прошедшем брифинге начальник УГПК ДЧС Акмолинской области Думан Далешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 5 апреля на территории государственного лесного фонда Акмолинской области установлена дата начала пожароопасного сезона. За это время на территории области зарегистрировано 53 случая лесных пожаров на площади 348 га, один степной пожар на площади 700 га и 24 случаев возгорания травостоя на площади 125,4 га.

По словам спикера, количество лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 33,9%, количество возгораний травостоя снизилось на 44%, загорание степного массива остается на прежнем уровне - по одному пожару.

«В населенных пунктах к пожароопасному периоду подготовлены 210 добровольных противопожарных формирования с численностью 1022 человек, на вооружении имеется 55 единиц основной и 396 приспособленной пожарной техники, 70 пожарных мотопомп, свыше 1 тыс. единиц противопожарного инвентаря. Одним из действенных мероприятий по своевременному обнаружению лесных пожаров является патрулирование лесов - как наземное, так и авиационное. В пожароопасный период в Аккольском, Зерендинском и Бурабайском районах дислоцируются три авиагруппы АО «Казавиалесоохрана», осуществляющие авиапатрулирование лесных массивов на территории семи районов области: города Степногорска, Аккольского, Биржан сал, Бурабайского, Буландинского, Зерендинского, Сандыктауского районов», - отметил Думан Далешов.

Для своевременного определения очагов природных пожаров, как было отмечено, в регионе используется космический мониторинг АО «Қазақстан Ғарыш Сапары», на что выделено 6 млн 500 тыс. тенге, а также системы «Smart National Park Burabay» и «Маяк-QORNAI».

Для наземного патрулирование на территории области создано 56 мобильных групп численностью 214 человек, куда вошли сотрудники ДЧС Акмолинской области, Управления природных ресурсов и регулирования природопользования, Местной полицейской службы и Акмолинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира. Группы на постоянной основе осуществляют рейдовые мероприятия по местам загородного отдыха граждан, включая лесные и степные массивы, на предмет соблюдения норм и правил пожарной безопасности в пожароопасный период на территории области.

«За истекший пожароопасный период вышеуказанными мобильными группами проведено 953 рейдовых мероприятия, за допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 124 лица, из которых 49 в виде предупреждения, 75 в виде штрафа на сумму 2 млн 498 тыс. 349 тенге», - добавил выступающий.