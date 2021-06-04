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    Количество исполненных документов увеличилось на 45% - Марат Бекетаев

    4 Июня 2021, 11:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С принятием поправок в Закон об исполнительном производствеколичество исполненных документов увеличилось на 45%. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2020 году приняты поправки в Закон об исполнительном производстве, направленные на повышение эффективности исполнения судебных актов.

    «В республике ужесточена ответственность частных судебных исполнителей за нарушение действующего законодательства, одновременно усилены и расширены полномочия уполномоченного и надзорного органов, а также Республиканской палаты частных судебных исполнителей. Принятые законодательные меры способствовали увеличению количества реально исполненных документов на 45%», - сообщил Марат Бекетаев.

    По словам главы ведомства, проводимая на протяжении нескольких лет последовательная реформа и переход на электронный формат ведения исполнительного производства показали свою состоятельность.

    В период действия чрезвычайного положения в стране автоматизированная информационная система органов исполнительного производства (АИСОИП) позволила бесперебойно принимать меры принудительного исполнения.

    «Населению предоставлена возможность подачи исполнительных документов в онлайн-режиме посредством кабинета сторон исполнительного производства», - отметил Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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