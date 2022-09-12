Количество иностранных туристов в Алматы выросло в 2,8 раза за первое полугодие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров сообщил, что в городе отмечается бурный рост туристического потока после снятия ковидных ограничений. За первое полугодие количество иностранных туристов выросло в 2,8 раза, внутренних туристов - в 1,4 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алишер Абдыкадыров на заседании маслихата отметил, что в городе необходимо развивать туристическую инфраструктуру, горный кластер Алматинской агломерации, создать долгосрочный событийный ряд культурных, спортивных, развлекательных и деловых мероприятий.

«В целях продвижения Алматы как турдестинации будет разработан новый туристический бренд города – Discover Almaty. Для развития туристической инфраструктуры в 2024 году предусмотрено завершение строительства нового терминала международного аэропорта Алматы. Откроют выставочный конгресс-центр и мультифункциональный концертный зал, реконструированы и расширены база «ЦСКА», «Шымбулак» и «Бутаковка», - заявил он.

По его словам, совместно с акиматом Алматинской области проработают вопрос по объединению Восточной и Западной частей горного кластера с привлечением частных инвесторов, в том числе по механизму ГЧП.

«К 2025 году количество иностранных туристов вырастет до 450 тыс. человек, что принесет $500 млн от экспорта туристических услуг с последующим доведением числа иностранных туристов до 1 млн человек и доведением экспорта до $1,2 млрд к 2030 году», - отметил Алишер Абдыкадыров.