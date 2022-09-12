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    Количество иностранных туристов в Алматы выросло в 2,8 раза за первое полугодие

    12 Сентября 2022, 19:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров сообщил, что в городе отмечается бурный рост туристического потока после снятия ковидных ограничений. За первое полугодие количество иностранных туристов выросло в 2,8 раза, внутренних туристов - в 1,4 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алишер Абдыкадыров на заседании маслихата отметил, что в городе необходимо развивать туристическую инфраструктуру, горный кластер Алматинской агломерации, создать долгосрочный событийный ряд культурных, спортивных, развлекательных и деловых мероприятий.

    «В целях продвижения Алматы как турдестинации будет разработан новый туристический бренд города – Discover Almaty. Для развития туристической инфраструктуры в 2024 году предусмотрено завершение строительства нового терминала международного аэропорта Алматы. Откроют выставочный конгресс-центр и мультифункциональный концертный зал, реконструированы и расширены база «ЦСКА», «Шымбулак» и «Бутаковка», - заявил он.

    По его словам, совместно с акиматом Алматинской области проработают вопрос по объединению Восточной и Западной частей горного кластера с привлечением частных инвесторов, в том числе по механизму ГЧП.

    «К 2025 году количество иностранных туристов вырастет до 450 тыс. человек, что принесет $500 млн от экспорта туристических услуг с последующим доведением числа иностранных туристов до 1 млн человек и доведением экспорта до $1,2 млрд к 2030 году», - отметил Алишер Абдыкадыров.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Общество
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