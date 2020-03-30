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    Количество инфицированных коронавирусом в Узбекистане достигло 145

    30 Марта 2020, 14:02

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По данным Минздрава РУ на сегодняшний день в Узбекистане количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 145 человека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    При этом у 20 заражённых Covid-19 на данный момент наблюдается пневмония. Состояние у 3 пациентов тяжелое, 2 - относительно тяжелое.

    В то же время в Минздраве РУ сообщают, что 7 пациентов полностью выздоровели и переведены в республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, где они некоторое время будут находиться на карантине.


    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан
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