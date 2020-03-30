Количество инфицированных коронавирусом в Узбекистане достигло 145

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По данным Минздрава РУ на сегодняшний день в Узбекистане количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 145 человека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

При этом у 20 заражённых Covid-19 на данный момент наблюдается пневмония. Состояние у 3 пациентов тяжелое, 2 - относительно тяжелое.

В то же время в Минздраве РУ сообщают, что 7 пациентов полностью выздоровели и переведены в республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, где они некоторое время будут находиться на карантине.



