Количество хостелов растет в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество хостелов растет в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По итогам первого квартала 2023 года количество мест размещения составило 3 848 единиц. По сравнению с первым кварталом прошлого года их количество выросло на 92 единицы. Из них 2215 находятся на территории города, остальные 1633 – в сельской местности.

Из них (по сравнению с 1кварталом 2022 года):

Гостиница с рестораном – 751 (-48)

Гостиница без ресторана – 1450 (+42)

Дом отдыха – 96 (+9)

Пансионат отдыха – 28 (0)

Детский лагерь – 110 (-1)

Туристская база – 52 (0)

Кемпинг – 38 (+4)

Хостел – 111 (+35)

Самое большое количество мест размещения, традиционно, находится в городе Алматы – 337 и области Жетысу – 334. Наименьшее в области Улытау – 24 места.