АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество хостелов растет в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
По итогам первого квартала 2023 года количество мест размещения составило 3 848 единиц. По сравнению с первым кварталом прошлого года их количество выросло на 92 единицы. Из них 2215 находятся на территории города, остальные 1633 – в сельской местности.
Из них (по сравнению с 1кварталом 2022 года):
Гостиница с рестораном – 751 (-48)
Гостиница без ресторана – 1450 (+42)
Дом отдыха – 96 (+9)
Пансионат отдыха – 28 (0)
Детский лагерь – 110 (-1)
Туристская база – 52 (0)
Кемпинг – 38 (+4)
Хостел – 111 (+35)
Самое большое количество мест размещения, традиционно, находится в городе Алматы – 337 и области Жетысу – 334. Наименьшее в области Улытау – 24 места.