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    Количество хостелов растет в Казахстане

    19 Июля 2023, 22:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество хостелов растет в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    По итогам первого квартала 2023 года количество мест размещения составило 3 848 единиц. По сравнению с первым кварталом прошлого года их количество выросло на 92 единицы. Из них 2215 находятся на территории города, остальные 1633 – в сельской местности.

    Из них (по сравнению с 1кварталом 2022 года):

    Гостиница с рестораном – 751 (-48)

    Гостиница без ресторана – 1450 (+42)

    Дом отдыха – 96 (+9)

    Пансионат отдыха – 28 (0)

    Детский лагерь – 110 (-1)

    Туристская база – 52 (0)

    Кемпинг – 38 (+4)

    Хостел – 111 (+35)

    Самое большое количество мест размещения, традиционно, находится в городе Алматы – 337 и области Жетысу – 334. Наименьшее в области Улытау – 24 места.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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