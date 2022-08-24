Количество грантов увеличили на 19% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане количество образовательных грантов будет увеличено. В этом году в вузы распределено 88 тыс. грантов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы будем предлагать системные решения. Первое - дифференцировать гранты. Мы увеличиваем количество грантов. Количество грантов в этом году по сравнению с прошлым годом было увеличено на 19%, и в следующем году также будет увеличено. У нас 88 тыс. грантов в этом году», - сообщил Саясат Нурбек в рамках форума науки и высшего образования-2022 «Человеческий капитал - ключевой ресурс развития нового Казахстана».

По словам министра, грантов все равно не хватает для тех, кто испытывает определенные трудности. Поэтому министерство предложило дифференцировать гранты в целях охвата большого количества обладателей.

«Также мы перезапускаем механизм государственной образовательной накопительной системы и механизм образовательных кредитов. Финансовый центр запустит новый облегченный формат. Потому что мы должны давать возможность тем людям, которые не зацепились на гранты, получать возможность от государства помощи «растягивать» оплату за обучение, либо образовательные кредиты. Это будет в следующем году», - проинформировал глава ведомства.

Ранее в Министерстве науки и высшего образовани объяснили рост цен на обучение в вузах Казахстана.



