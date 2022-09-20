20 Сентября 2022, 11:45

Количество грантов для молодежи NEET снизилось с 16 тысяч до 4,7 тысячи в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области количество грантов для молодежи категории NEET снизилось с 16 тыс. до 4,7 тыс. Министерство просвещения вынуждено компенсировать это из республиканского бюджета. Об этом сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На слайде мы видим информацию о подготовке необходимых для рынка кадров в рамках государственного заказа. Допустим, в Туркестанской области только в этом году выделено 4755 мест на грант. Только в прошлом году мы высказывали критику по этому поводу. В этом году по сравнению с прошлым годом количество мест уменьшилось, грантов стало еще меньше – всего 4755. Если сравнивать с другими регионами, то в Алматы выделяется 9 тыс. мест, в Караганде – 8 тыс. мест. В Туркестанской области много молодежи, которая относится к категории NEET. У многих из них нет ни образования, ни работы. Обращаюсь к управлению образования Туркестанской области, мы вынуждены выделить 10 тыс. грантов из средств, выделенных из республиканского бюджета, потому что в этом нет вины ни местных жителей, ни детей», - сказал министр просвещения на аппаратном совещании.

По его словам, такой подход несправедливый.

«По имеющейся информации, в Туркестанской области раньше выделялось до 16 тыс. грантов. Сейчас их количество снизилось с 16 тыс. до 4,7 тыс.. Сейчас мы помогаем тем, кто меньше выделяет на эти цели средства из местного бюджета. Нам же необходимо помогать тем, кто выделяет больше грантов из местного бюджета. Поэтому поручаю полностью пересмотреть эти подходы. Отныне мы не будем поддерживать регионы, выделяющие малое количество грантов для развития профессионально-технической системы образования», - добавил Асхат Аймагамбетов.