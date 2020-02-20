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    Количество городских жителей в Казахстане увеличилось за год на 1,8%

    20 Февраля 2020, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество городских жителей увеличилось за год на 1,8%, сельских — всего на 0,5%. В целом, казахстанцев теперь на 1,3% больше, чем год назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    На 1 января текущего года в стране проживало уже 18,63 млн казахстанцев — на 1,3%, или 236,6 тыс. человек, больше, чем в начале прошлого года.

    Примечательно, что естественный прирост при этом составил 269,6 тыс. человек, но 33 тыс. жителей Казахстан «потерял» в результате миграции.

    Наибольший рост количества жителей наблюдается в Нур-Султане (+5,3%) и Алматы (+3,3%). Сокращение населения зафиксировано в шести регионах: Северо-Казахстанской (−1%), Восточно-Казахстанской (−0,6%), Костанайской (−0,5%), Акмолинской (−0,3%), Павлодарской (−0,2%) и Карагандинской (−0,1%) областях.

    Городское население ожидаемо прирастает быстрее сельского. К началу года в городах РК проживало 10,89 млн человек — плюс 1,8% по сравнению с началом прошлого года. Доля городского населения составляет 58,5%, против 58,2% годом ранее.

    Сокращение численности городских жителей отмечено всего в трёх регионах: Алматинской (−1,3%), Павлодарской (−0,2%) и Акмолинской (−0,05%) областях.

    Сельское население увеличилось на 0,5%, до 7,74 млн человек. Это 41,5% от РК. Сокращение количества жителей сёл наблюдается сразу в восьми областях страны.

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    Демография Статистика Общество
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