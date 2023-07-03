Количество глэмпингов увеличилось в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До 38 увеличилось число глэмпинговых комплексов в Казахстане. Они функционируют в 8 регионах страны. Год назад их количество составляло 28 единиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

Глэмпинги позволяют туристам отдыхать на природе, используя при этом все удобства - гостиничные номера и соответствующее обслуживание. Сейчас глэмпинги набирают популярность среди туристов по всему миру, и спрос на них растет.

Строительство глэмпингов – доступный и эффективный бизнес-проект для предпринимателей. Сегодня в Алматинской области ведется строительство комплекса «Капчагай Глэмпинг Playa».

Также в курортной зоне «Имантау-Шалкар» Северо-Казахстанской области планируется строительство глэмпинг-парков A-Frame Glamping House Shalkar и Shalkar. Общая вместимость обоих комплексов – 110 койко-мест.

«В прошлом году Казахстан посетили около 1 миллиона иностранных туристов. Ожидается, что в этом году этот показатель вырастет до 1,4 млн. Иностранцы в основном, выбирают отдых на природе, в курортных зонах. Поэтому строительство глэмпингов – возможность еще больше повысить туристскую привлекательность нашей страны, следуя мировым трендам», – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.