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    Количество глэмпингов увеличилось в Казахстане

    3 Июля 2023, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До 38 увеличилось число глэмпинговых комплексов в Казахстане. Они функционируют в 8 регионах страны. Год назад их количество составляло 28 единиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    Глэмпинги позволяют туристам отдыхать на природе, используя при этом все удобства - гостиничные номера и соответствующее обслуживание. Сейчас глэмпинги набирают популярность среди туристов по всему миру, и спрос на них растет.

    Строительство глэмпингов – доступный и эффективный бизнес-проект для предпринимателей. Сегодня в Алматинской области ведется строительство комплекса «Капчагай Глэмпинг Playa».

    Также в курортной зоне «Имантау-Шалкар» Северо-Казахстанской области планируется строительство глэмпинг-парков A-Frame Glamping House Shalkar и Shalkar. Общая вместимость обоих комплексов – 110 койко-мест.

    «В прошлом году Казахстан посетили около 1 миллиона иностранных туристов. Ожидается, что в этом году этот показатель вырастет до 1,4 млн. Иностранцы в основном, выбирают отдых на природе, в курортных зонах. Поэтому строительство глэмпингов – возможность еще больше повысить туристскую привлекательность нашей страны, следуя мировым трендам», – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туризм Минкультуры
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