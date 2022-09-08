Количество фактов интернет-мошенничества увеличилось в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об опасности покупок через интернет на большие суммы денег постоянно предупреждают правоохранительные органы Жамбылской области. Интернет-аферисты «продают» дорогостоящие вещи, не предоставляя никаких гарантий, и не раз жамбылцы попадались на эту уловку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным прокуратуры Жамбылской области, в последние годы количество фактов интернет-мошенничества значительно увеличилось. В 2021 году рост преступлений, совершенных путем обмана через интернет, составил 239,5% - с 81 факта до 275.

«Наиболее часто жертвы подвергаются обману в сфере продаж в социальных сетях и интернет объявлениях. Граждане, как правило, сами являются инициаторами знакомства, находят в сети объявления, вступают в контакт с мошенниками и самостоятельно отправляют деньги для приобретения товаров. Сегодня аферисты используют сервисы по замене абонентских номеров, специальные приложения для удаленного доступа к телефонам. Также среди них есть те, кто действует из-за рубежа», - сообщил официальный представитель прокуратуры Жамбылской области Сержан Абдикулов.

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области сообщили о недавнем факте крупного мошенничества через интернет. Мошенницу, пытавшуюся обмануть земляка на 400 тыс. тенге через сайт объявлений, задержали жамбылские полицейские

«В управление полиции города Тараза поступило заявление о факте интернет-мошенничества через сайт с объявлениями в интернете, 42-летний житель областного центра искал для себя удобный вариант покупки автомобиля на разных интернет площадках. Выбрав на известном сайте с различного рода объявлениями автомобиль марки «Мерседес», он обратился к владельцу данного авто. В виде предоплаты мужчина перевел продавцу на электронный счет денежные средства в размере 400 тыс. тенге. Впоследствии последний исчез», -- сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий жамбылские полицейские задержали 25-летнюю жительницу города Тараза. Задержанная полностью признала свою вину. По ее словам, она хотела легко заработать деньги.

Сумма причиненного ущерба была возвращена владельцу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК части 2.

«Оградить себя от интернет-преступлений предельно просто. Нельзя поддаваться эмоциям и слепо доверять информации о выгодных предложениях. Любая просьба перевести денежные средства должна насторожить вас. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку», - говорит представитель прокуратуры Жамбылской области.

По мнению эксперта, слишком низкая стоимость товара должна вызвать у покупателя подозрение.

«Помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек. Поищите информацию о магазине в интернете, посмотрите, как долго он находится на рынке. К сожалению, мошенники легко пользуются доверчивостью людей, ведомые жаждой быстрых денег. Будьте бдительны и не забывайте, что никто лучше вас самих не сможет уберечь ваше имущество и сбережения», - сказал С. Абдикулов.

Как сообщалось ранее, с начала года в Казахстане зарегистрировано 11 763 случая мошенничества, мошенники нанесли ущерб в 7 млрд тенге.