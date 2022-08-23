Количество ДТП выросло в Казахстане в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев сообщил об увеличении количества ДТП в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Охрана жизни и здоровья граждан на дорогах страны является одной из первоочередных задач Министерства внутренних дел, для реализации которой принимается комплекс организационных, практических и правовых мер по повышению уровня безопасности дорожного движения.

По его словам, в этом году в стране наблюдается рост аварийности по всем показателям. По количеству ДТП – 9%, по числу умерших – 17%, по количеству раненых– 9%.

Ранее сообщалось, что за время проведения ОПМ «Безопасная дорога» в Нур-Султане выявлено более 17 тыс. нарушений ПДД, из них выявлено 164 нарушений, совершенных водителями общественного транспорта. За выезд на встречную полосу задержано 104 и проезд на запрещающий сигнал светофора - 430 водителей.